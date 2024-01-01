Регистрация и верификация кошелька Piastrix: пошаговое руководство

Короче, сейчас все рубят в крипту и юзают электронные кошельки. Piastrix – тема удобная, чтобы платить, бабки менять и вообще управлять своими кровными. Но сначала надо зарегиться и кошель подтвердить. Щас я по-быстрому расскажу, как это сделать, чтобы ты мог все фишки Piastrix поюзать и не париться за сохранность.

Что за Piastrix и чем он крут?

Piastrix – это как обычный кошель, только в мобиле или компе. Там можно крипту хранить, бабки кидать, менять их, и ещё кошель к сайтам и магазам подключать.

Простота – наше всё. Piastrix сделали так, что даже чайник сразу поймёт, как платить или валюту менять. Всё чётко и без заморочек. Безопасность – это святое. Piastrix юзает крутые штуки, чтобы от взлома защититься, так что твои бабки в безопасности. Всё в одном флаконе. Можно с разными валютами работать и к онлайн-магазам цеплять. Это прям удобно, если свой бизнес есть. Комиссии за переводы не кусаются, так что выгодно.

Piastrix становится всё популярнее, а это значит, что шараге можно верить. Они там постоянно что-то пилят и улучшают.

Как завести кошелек Piastrix?

Короче, чтобы начать, комп к инету подключи и почту открой, потому что туда письмо с подтверждением прилетит. Рега займёт пару минут всего.

Зайди на сайт Piastrix. Там будет кнопка Типа Создать кошелек. Жми туда. Вылезет форма, куда надо свои данные вбить Почту Пароль (придумай покруче, хоть 8 символов с буквами и цифрами) Страну, где живёшь Заполнил? Жми Зарегиться. Тебе скажут, что на почту письмо кинули. Зайди в почту, найди письмо от Piastrix (может, в Спаме валяется) и кликни по ссылке, чтобы регистрацию закончить.

Всё, теперь можно в свой кошель зайти и юзать его.

Шаг 1: Топаем на сайт Piastrix

Запускай браузер и пиши piastrix.com, ну или просто в Гугле поищи Piastrix. Смотри только, чтобы настоящий сайт был, а не левый какой-нибудь.

